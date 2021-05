Esporte Meia do Atlético-GO não vê queda de rendimento da equipe

O Atlético-GO viveu momentos de euforia e vitórias na temporada de 2021, mas, após 20 partidas por Goianão, Copa do Brasil e Sul-Americana, se vê no momento mais difícil e necessita reagir para se manter vivo no torneio internacional. O time atleticano foi eliminado em casa na semifinal do Estadual (pelo Grêmio Anápolis, nos pênaltis) e vem de empate sem gols diante do l...