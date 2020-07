Esporte Meia do Atlético-GO lamenta indefinição no retorno do Goianão Jogador diz que é importante que jogadores tenham ritmo de competição, algo diferente dos treinos

Matheuzinho, até a paralisação do futebol, em março, dividia com Renato Kayzer a artilharia do Atlético-GO na disputa do Goianão - cada um marcou cinco gols. Em grande fase em 2020, no Goianão e na Copa do Brasil, o meia rubro-negro lamenta a dificuldade para a volta do Goianão e entende que a Federação Goiana de Futebol (FGF) já deveria estar fazendo algo nesse sentido. A...