Esporte Meia do Atlético-GO concorda com jogos sem torcidas: ‘Correm mais riscos’ Tema é debatido e partidas podem ocorrem sem público, após paralisação do futebol. Marlon Freitas defende ideia, ao menos nos primeiros jogos

Não está definido, mas a possibilidade do futebol retornar sem a presença das torcidas é debatida por clubes e CBF. O meia Marlon Freitas, do Atlético-GO, concorda que a medida pode ser benéfica para torcedores. Na opinião do jogador de 25 anos, o público está mais exposto ao novo coronavírus do que jogadores em campo. “No primeiro momento, concordo que jogos sejam disputados sem a participação dos torcedores. Cor...