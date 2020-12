Esporte Meia do Atlético-GO começa a mostrar bom custo-benefício Em competição de contratações milionárias, Wellington Rato ajuda Dragão a vencer após investimento de R$ 10 mil

No atual momento do futebol, notícias de contratações de jogadores quase sempre são vinculadas a cifras milionárias. Encontrar atletas baratos e que deem resultado em campo é um trabalho de garimpo que nem todos os clubes conseguem fazer com sucesso. Wellington Rato custou R$ 10 mil ao Atlético-GO, que já analisa uma extensão de contrato com o meia, que abriu o placar ...