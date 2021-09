Esporte Meia do Atlético-GO celebra momento após decisão de risco Do teste em Guarabira à vida em Goiânia, João Paulo venceu e se dedicou à família

Era uma decisão de risco, mas João Paulo resolveu tomá-la há dez anos, em Guarabira (PB), cidade natal dele. Jovem à época, casado há pouco menos de dois anos com Erivânia (natural de Cacimba de Dentro-PB), ele trabalhava na feira com a mãe, Maria Elizabeth. Camisa 10 do Atlético-GO e um dos destaques do Dragão na temporada 2021, o meia experimenta fase de estabilidade...