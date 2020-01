Esporte Meia do Atlético-GO celebra chance e se define como especialista na bola parada Jogador emprestado pelo Athletico-PR, João Pedro diz que jogar pelo Dragão é "oportunidade da vida"

Um dos 12 jogadores contratados do Atlético para a temporada 2020, o meia João Pedro é uma das apostas do Atlético. O jogador de 23 anos chega ao Dragão, segundo ele mesmo, com bom rendimento em um fundamento que o time tem sentido falta nos últimos anos, a bola parada. "É uma das minhas principais características. A bola parada, em geral. Escanteio, cobrança de fal...