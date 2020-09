Esporte Meia do Atlético-GO é especulado no Athletico-PR Em litígio, Jorginho tem rumor sobre possível negociação com o Furacão

Sem atuar pelo Atlético-GO desde a derrota (2 a 0) para o Ceará, no dia 30 de agosto, Jorginho e a diretoria atleticana estão à espera de uma boa proposta pela liberação do jogador, cujo vínculo com o Dragão termina no fim de 2021. No feriado nacional desta segunda (7), houve rumores de que o Athletico-PR teria interesse em ter o habilidoso meia atacante. Uma das propostas d...