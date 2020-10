Esporte Meia diz que Vila Nova não pode se acomodar na Série C Emanuel Biancucchi ressalta que bom momento da equipe não pode subir a cabeça e que foco é manter o Tigre em evolução no Brasileiro

O meia Emanuel Biancucchi quer o Vila Nova focado e com humildade para não deixar o desempenho da equipe cair na sequência da Série C. O camisa 10 do time colorado vê o clube em bom momento, com bons números, mas frisou que evolução precisa ser mantida para que não haja acomodação entre os atletas vilanovenses. “A gente sabe que tem que manter humildade, por isso...