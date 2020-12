Esporte Meia diz que Atlético-GO merecia pontuar contra o Grêmio Chico entende que a postura do Dragão foi suficiente para o time goiano voltar com um empate de Porto Alegre

O meia Chico foi mais um personagem do Atlético-GO que lamentou a derrota, por 2 a 1, para o Grêmio, no último jogo da equipe em 2020. Para o camisa 10, o Dragão foi superior ao time gaúcho em momentos da partida e merecia sair de campo com pelo menos um empate. “A gente merecia no mínimo um empate, sabemos o quanto é difícil jogar aqui, mas tivemos um bom jogo,...