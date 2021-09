Esporte Meia diz que Atlético-GO foi 'melhor escolha da vida' Com duas passagens pelo Dragão, João Paulo já soma 15 gols. A equipe goiana é o clube que ele mais marcou gols na carreira

Mesmo com tantas andanças, derrotas em jogos decisivos e salários que nem sempre conseguiu receber, João Paulo jamais desistiu. Ele encarna um pouco do que o jornalista Euclides da Cunha citou na obra Os Sertões. “O sertanejo é, antes de tudo, um forte”.Foi com a força, a cara e a coragem de um filho nordestino que o ex-feirante deu uma guinada na carreira, ao conhec...