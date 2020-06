Esporte Meia diz não querer pressionar, mas pede Atlético-GO campeão se Goianão não voltar Jorginho também fala da dificuldade de recuperação de atletas se o tempo entre um jogo e outro, na retomada das competições, for muito curto

Após dez dias do retorno do Atlético-GO aos treinos físicos, o meia Jorginho espera que o clube tenha base física suficiente pra suportar as exigências do calendário nacional assim que os torneios oficiais possam retornar. O jogador, camisa 10 do Dragão, falou sobre a volta aos treinos e perspectiva de jogos em entrevista coletiva virtual no clube. Sobre o Campeo...