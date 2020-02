Esporte Meia chileno é regularizado e pode estrear pelo Goiás em clássico Assim como Quevedo, Ignácio Jara teve nome publicado no BID da CBF nesta quinta e pode enfrentar o Vila Nova, no domingo

O meia Ignácio Jara poderá estrear pelo Goiás no clássico contra o Vila Nova. O chileno de 23 anos teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no fim da tarde desta quinta-feira (27). Regularizado, pode ser relacionado pelo técnico Ney Franco no clássico de domingo (1), na casa do rival. Treinando com o grupo há duas semanas, Jara está bem fi...