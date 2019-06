Esporte Meia busca reencontro com a camisa alviverde Giovanni Augusto supera desconfiança inicial, engata bons jogos pelo clube na Série A do Campeonato Brasileiro e espera manter fase ascendente

Aos 29 anos, o meia Giovanni Augusto chegou ao Goiás com bagagem, mas buscando reencontrar protagonismo que ele viveu em outras épocas de sua carreira. O jogador foi contratado em março e, aos poucos, conquistou a posição de titular e se tornou peça importante, neste início de Brasileirão, no time do treinador Claudinei Oliveira. Adaptado ao clube, o jogador acredita e...