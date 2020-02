Esporte Meia-atacante rescinde e reforço passa por exames no Atlético-GO João Pedro, de 22 anos, volta para o Furacão. Hyuri e Júnior Brandão como as últimas contratações do Dragão para o setor ofensivo

No início da pré-temporada, o Atlético trouxe o meia-atacante João Pedro, de 22 anos, que foi cedido por empréstimo pelo Atlhetico-PR. João Pedro atuou em parte dos jogos em que o Dragão bateu o Grêmio Anápolis (2 a 0) e goleou o Goiânia (5 a 1). Na tarde desta quarta-feira (26), o presidente do Atlético, Adson Batista, anunciou a saída do jogador, que acertou a rescisão d...