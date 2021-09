Esporte Medvedev brilha no US Open, conquista 1º Slam e barra feitos de Djokovic Russo, com uma performance dominante e surpreendente, venceu o sérvio por 3 sets a 0

No dia em que Novak Djokovic esperava escrever um dos maiores capítulos da história do tênis, Daniil Medvedev mostrou que o protagonismo da final do US Open seria decidido na quadra, por quem jogasse melhor. Indiscutivelmente, esse tenista foi o russo, que com uma performance dominante e surpreendente venceu o sérvio por 3 sets a 0 (6/4, 6/4 e 6/4), em 2 horas e 15 m...