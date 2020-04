Apesar da sugestão vinda da Confederação Brasileira de Futebol para o retorno dos campeonatos estaduais a partir do dia 17 de maio, o Campeonato Goiano deve demorar mais para voltar a ter jogos. A Federação Goiana de Futebol (FGF) avalia a situação, vai ouvir os clubes envolvidos na disputa e já adiantou que só retomará a competição com todas as condições de seguranças. As chances de retorno no mês de maio são muito pequenas, neste momento.

Segundo o presidente da FGF, André Luiz Pitta, os clubes ainda mostram insegurança para um retorno seguro e sem riscos de mais prejuízo (veja matéria na página 17). “Os clubes ainda estão com muito medo de voltar e não conseguirmos terminar o campeonato, o que aumentaria o prejuízo”, frisou o dirigente.

A FGF avalia que a decisão precisa ser certeira, por isso a necessidade de conversar com todas as partes interessadas e se cercar de todas as garantias possíveis para um retorno seguro e que possa ser definitivo até a fase final da competição. O campeonato foi paralisado faltando duas rodadas para o fim da fase de classificação e ainda tem quartas de final, semifinal e final para serem realizadas.

“Temos de ter calma, avaliar questões relativas à segurança, à saúde e então conversar com cada clube para saber a situação de cada um”, ressaltou André Pitta.

“Temos de deixar todas as vertentes claras para todo mundo para evitar que, depois, cobrem que a Federação chamou para retornar o campeonato e não existiam condições de terminá-lo. Todas as situações precisam ficar muito claras”, completou o presidente da FGF.

André Pitta fez questão de dizer que a decisão pelo retorno, ou não, do Campeonato Goiano não será uma definição imposta pela FGF. O dirigente disse que seu histórico na liderança da entidade mostra que suas decisões são sempre pautadas pelo consenso. “Nunca tratei nada como uma decisão da Federação, sempre foi com diálogo. Não vai ser diferente”, frisou o dirigente.

André Pitta acredita que, na próxima semana, terá condição de dar um passo mais maduro em relação ao futuro do Campeonato Goiano. Neste período, o dirigente vai intensificar conversas e deve dialogar com representantes do governo.

Não discutiu

Apesar da indicação do secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, de que o retorno aos treinos e jogos de futebol seria debatido na reunião desta quarta-feira (29) do Centro de Operações de Emergência (COE), grupo criado para monitorar ações de vigilância epidemiológica do novo coronavírus, o assunto não foi abordado. O único tema relativo às atividades esportivas foi o pedido para reabertura de academias, que não avançou.