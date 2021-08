Esporte Medina perderá etapa do Mundial de surfe por não tomar vacina contra Covid Em uma live nesta quinta-feira (5), o paulista afirmou que, devido à falta de imunizante, ele terá de ficar dez dias de quarentena entre a penúltima e última etapa do Mundial

O surfista Gabriel Medina não participará da última etapa do Mundial de surfe, em Teahupoo, no Taiti, por, de acordo com o próprio atleta, não ter tomado a vacina contra a Covid-19. Em uma live nesta quinta-feira (5), o paulista afirmou que, devido à falta de imunizante, ele teria de fazer dez dias de quarentena entre a penúltima etapa, em Barra de la Cruz, e a úl...