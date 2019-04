Esporte Medina, Italo e Filipinho vencem 2 baterias e avançam às quartas em Bells Beach Nas quartas de final, os brasileiros estão em baterias diferentes. O primeiro a entrar na água será Filipe Toledo. Na sequência será a vez de Gabriel Medina. Por fim, Italo Ferreira

Os três melhores surfistas do Brasil na atualidade seguem vivos na etapa de Bells Beach, na Austrália, a segunda da temporada de 2019 do Circuito Mundial. Gabriel Medina, Filipe Toledo e Ítalo Ferreira venceram duas baterias casa, pela terceira fase e pelas oitavas de final, e avançaram às quartas de final. Outros cinco representantes do País ficaram pelo caminho. ...