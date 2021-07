Esporte Medina inova nas Olimpíadas e usa relógio para não perder tempo nas baterias Em maio, dois meses antes de viajar ao Japão, Medina foi eliminado de uma competição porque, entre outros motivos, se atrapalhou com o tempo

O surfista Gabriel Medina decidiu inovar nas Olimpíadas de Tóquio. Desde que chegou ao Japão, o brasileiro tem levado para o mar um relógio em seu pulso do braço direito, o que quase nunca fez ao longo da carreira. O motivo: não se perder no tempo da prova. Todas as baterias têm duração determinada. No caso dos Jogos, as duas primeiras etapas levaram 30 minutos cada....