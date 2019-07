Esporte Medina, Filipinho e Ítalo avançam às quartas de final na África do Sul Crisanto, Cardoso e Deivid Silva foram os brasileiros eliminados nas oitavas de final

O surfe brasileiro terá três representantes nas quartas de final da etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, do Circuito Mundial. Nesta quarta-feira, na retomada do evento, que estava paralisado desde sábado, Gabriel Medina, Filipe Toledo e Ítalo Ferreira avançaram de fase, enquanto outros representantes do País caíram nas oitavas. Na segunda bateria do dia, Medina...