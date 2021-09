Esporte Medina dedica título no surfe a Yasmin Brunet e diz ter saído de zona de conforto Brasileiro foi tricampeão após vencer na final o também brasileiro Filipe Toledo

Após conquistar o tricampeonato mundial de surfe, Gabriel Medina dedicou o título a sua namorada e companheira no circuito, a modelo Yasmin Brunet. "Eu a amo. Ela esteve comigo o ano todo, faz eu me sentir o melhor cara do mundo. Quero dedicar a vitória a ela. Finalmente conseguir o troféu significa muito para mim porque o ano foi diferente. Eu saí da minha zona d...