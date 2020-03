O adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021 parece ter recebido apoio massivo da comunidade esportiva. Dois medalhistas olímpicos brasileiros parabenizaram a opção do Comitê Olímpico Internacional.

“Acho que esse adiamento foi mais um motivo para a gente ver que a coisa não está tão simples igual todo mundo imaginava. Foi realmente a decisão mais acertada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), até pelo fato de toda preparação dos atletas está todo mundo em casa, então fica complicado em termos de desempenho, realização das seletivas, etc”, frisou o ex-nadador Thiago Pereira, medalhista de prata na Olimpíada de Londres, em 2012.

Para Thiago Pereira, que é o recordista brasileiro de medalhas em Jogos Pan-Americanos, com 23 pódios, a medida tomada pelo COI foi importante porque o foco precisa estar na contenção do avanço do novo coronavírus.

“Então, acredito que foi de grande acerto, parabéns ao Comitê Olímpico Internacional! De estar adiando isso para verão do ano que vem em 2021. Então, acho que agora todo mundo pode ficar tranquilo em casa, quietinho e a gente tentar cada vez mais baixar essa curva e nos proteger, que acho que é essa nossa grande função e acho que é isso que a gente tem que estar fazendo agora”, ressaltou.

O pugilista Esquiva Falcão, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, também celebrou a medida tomada pelo COI. “Achei bastante importante isso acontecer, porque os atletas precisam estar focados, concentrados, não estarem preocupados com nada, com a torcida, porque vai reunir os melhores atletas do mundo. Então, nada pode atrapalhar uma competição muito importante para o mundo”, disse o boxeador Esquiva Falcão.

“Muitos atletas não tem condições de treinar em casa estão parados, então acho essa decisão de adiar as Olimpíadas para 2021 foi a melhor decisão tomada. Porque agora os atletas podem resolver o que precisa ser resolvido e se proteger do coronavírus”, frisou Esquiva Falcão.