Medalhista de prata na maratona da Olimpíada do Rio-2016 é suspensa por doping

Medalhista de prata da prova da maratona da Olimpíada do Rio-2016, Eunice Kirwa, do Bahrein, foi provisoriamente suspensa depois de ter sido reprovada em um teste antidoping. O anúncio da punição foi feito nesta quarta-feira (22) pela Unidade de Integridade do Atletismo (AIU, na sigla em inglês), por meio de um comunicado. Nascida no Quênia, mas defendendo as cores do...