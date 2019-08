Esporte Medalhas inéditas no surfe e badminton para o Brasil

O Brasil subiu no lugar mais alto do pódio por duas vezes nesta sexta-feira (2), nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Ygor Coelho brilhou no badminton, enquanto Lena Guimarães levou o ouro no surfe. Vinnicius Martins faturou a prata na mesma modalidade. Coelho conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil no badminton em um Pan. Na final, o carioca de 22 ...