Esporte “Me sinto responsável e envergonhado”, diz Wesley Matos após saída de Marcelo Cabo Na opinião do zagueiro do Vila, jogadores são responsáveis pelas trocas no comando técnico da equipe. Marcelo Cabo foi o terceiro treinador que deixou o Tigre neste ano

O Vila Nova segue, em Goiânia, a preparação para o confronto direto na luta contra a queda à Série C, contra o São Bento, na próxima segunda-feira (7). Um dia após a saída do técnico Marcelo Cabo, o elenco colorado treinou no CT da equipe e o ex-comandante ainda foi assunto no clube. Wesley Matos, capitão e zagueiro do Tigre, se diz envergonhado pela demissão do treinado...