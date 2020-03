Esporte McLaren se retira do GP da Austrália após funcionário contrair novo coronavírus Por medida de segurança, a direção da equipe já comunicou a organização da categoria e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) que não vai disputar a etapa de abertura da temporada 2020

A McLaren anunciou nesta quinta-feira que não vai participar do GP da Austrália no próximo domingo, em Melbourne. A escuderia britânica tomou a decisão após ter um dos funcionários diagnosticado com o novo coronavírus - ele foi colocado em isolamento. Por medida de segurança, a direção da equipe já comunicou a organização da categoria e a Federação Internacional de A...