Mbappé tem lesão confirmada e é dúvida para Champions

Depois de conquistar a Copa da França com o Paris Saint Germain diante do Saint-Étienne, Kylian Mbappé teve uma entorse no tornozelo direito diagnosticada. Em comunicado divulgado na manhã deste sábado (25), o clube francês informou que o quadro do atacante deve ser reavaliado em 72 horas. O diagnóstico tira Mbappé da final da Copa da Liga Francesa, na próxima sexta-...