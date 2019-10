Esporte Mbappé faz 3, PSG goleia e fica perto das oitavas; Real ganha a 1ª e é vice-líder Ao golear o rival belga em Bruges, o PSG deu um enorme passo para garantir por antecipação a sua vaga nas oitavas de final

Mesmo sem poder contar com os lesionados Neymar e Cavani, o Paris Saint-Germain não teve dificuldades para atropelar o Brugge por 5 a 0, nesta terça-feira, na Bélgica, com três gols de Mbappé e dois de Icardi, e se manteve com 100% de aproveitamento no Grupo A da Liga dos Campeões da Europa. No outro jogo que completou a terceira rodada desta chave, o Real Madrid conquistou a...