Esporte Mbappé confirma que pediu para sair do PSG: 'Minha posição foi clara' Sem contrato renovado, o atacante tem vínculo até junho de 2022 com o Paris Saint-Germain. Apesar da vontade de ir embora, o francês disse que respeitou o desejo do clube de não negociá-lo

O atacante Kylian Mbappé disse que pediu para deixar o PSG em julho deste ano. O francês foi alvo do Real Madrid na última janela de transferências, mas acabou ficando na equipe de Paris. "As pessoas disseram que recusei seis ou sete ofertas de renovação, que não quero mais falar com Leonardo (diretor do PSG). Isso não é verdade. Me disseram: 'Kylian, agora você e...