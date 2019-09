Esporte Max Verstappen crava 1º lugar em treino livre para diminuir perda Holandês da RBR perderá posições por atualização de motor e precisa de boa colocação no grid

Disposto a conseguir a melhor colocação possível no grid de largada do GP da Rússia de Fórmula 1, já que perderá cinco posições por conta de atualizações do motor Honda de sua Red Bull, o holandês Max Verstappen surpreendeu nesta sexta-feira e com o melhor tempo do segundo treino livre para a 16ª etapa da temporada de 2019 foi o mais rápido do dia no circuito de Sochi. ...