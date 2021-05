Esporte Max Mosley, ex-presidente da FIA, morre aos 81 anos Causa da morte não foi confirmada

Presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) por 16 anos (de 1993 a 2009), Max Mosley morreu nesta segunda-feira (24), aos 81 anos, em sua casa no bairro de Chelsea, em Londres, na Inglaterra. A informação sobre a morte do britânico foi veiculada por diversos jornais da Inglaterra, como o Guardian, o The Sun e o Daily Mail, e confirmada por Bernie...