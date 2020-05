Esporte Maurren Maggi lidera iniciativa que busca valorização da mulher no esporte Ex-atleta encabeça a campanha #ElasTransformam, que vai apoiar 12 atletas mulheres até a Olimpíada de Tóquio, em 2021

Maurren Maggi fez história nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, com a medalha de ouro no salto em distância. Um dos maiores nomes da modalidade no País, a ex-atleta agora encabeça a campanha #ElasTransformam, que busca enaltecer a importância da mulher no esporte. Ela faz parte de um projeto da construtora MRV que vai apoiar 12 atletas mulheres até a Olimpíada de T...