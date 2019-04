Esporte Maurício Barbieri é demitido do comando do Goiás Após vice-campeonato para o Atlético, treinador foi desligado do time esmeraldino

Agora é oficial, o técnico Maurício Barbieri não é mais treinador do Goiás. Após ser vice-campeão no Campeonato Goiano para o Atlético, treinador e diretoria se reuniram na Serrinha e ficou decidida a saída do comandante. Junto com o treinador, o auxiliar, Felipe Lucena, e o analista de desempenho, Guilherme, também saíram. A precoce eliminação na Copa do Bra...