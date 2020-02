Esporte Matheuzinho ressalta vitória da humildade do Atlético-GO e faz alertas Meia lembrou enredo do Campeonato Goiano de 2019 e ressaltou importância de saber lidar com o resultado elástico

Matheuzinho não foi, dessa vez, o "Carrasco" do Goiás, mas ajudou na goleada de 3 a 0, na noite deste domingo (16), no Estádio Olímpico. Ele teve boa atuação no clássico, se movimentou, criou algumas chances e saiu aplaudido de campo, ao ser substituído por Júlio César, no segundo tempo. Preferiu comemorar a vitória do Dragão dividindo os méritos entre&...