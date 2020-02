Esporte Matheuzinho quer ambiente sem otimismo exagerado no Atlético-GO Jogador, um dos artilheiros do Goianão com três gols, comenta fase do Dragão, que terá dez dias entre um jogo e outro. Próximo desafio é clássico contra o Goiás

O Atlético-GO conquistou o primeiro objetivo nesta temporada, que foi passar para a 2ª fase da Copa do Brasil. Agora, o clube vai mergulhar na semana do clássico com o Goiás, no domingo (16), no Estádio Olímpico. O Dragão vem de bons resultados no Estadual, é vice-lider, com um jogo a menos, e 9 pontos. A ordem é não se deixar contaminar o ambiente por otimismo exagerado. "Os result...