Esporte Matheuzinho faz gol de ‘talismã’ e alivia Dragão na Série B Meia entra no 2º tempo dá vitória ao Atlético e vê equipe se firmar no G4. Time rubro-negro havia desperdiçado pênalti e se complicava na partida

Matheuzinho viveu fase de polêmica, perda de posição e de espaço no Atlético após a pausa à Copa América. Não desistiu. Trabalhou, entrou no decorrer de jogos e, nesta sexta-feira (15), recuperou parte do que havia perdido. Numa noite dramática, com direito a bola no travessão e pênalti desperdiçado por Pedro Raul no segundo tempo, foi de Matheuzinho o melhor momento ...