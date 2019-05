Esporte Matheuzinho diz que Atlético vai evoluir após “pior jogo no ano” Meia reconhece partida abaixo da expectativa contra o Bragantino e projeta retomada do bom futebol diante do Criciúma, nesta sexta-feira (17)

A atuação do Atlético na derrota, por 3 a 0, para o Bragantino na 3ª rodada da Série B foi considerada pelo meia Matheuzinho como a pior da equipe rubro-negra no ano. O jogador, eleito craque do Campeonato Goiano pela equipe de Esporte do Jornal O Popular, disse em coletiva, nesta terça-feira (14), que os erros apresentados em Bragança Paulista não vão se repetir. ...