Esporte Matheuzinho deve retornar ao Dragão diante do Figueirense Atlético enfrenta o rival catarinense nesta sexta-feira (27), no Antônio Accioly, a partir das 21h30

Com tempo reduzido para treinamentos, com jogadores desgastados e gripados, o Atlético deverá ter de volta ao time, na noite desta sexta-feira (27), o meia atacante Matheuzinho, que fez um gol na Série B e está sem atuar na equipe titular desde o dia 31 de agosto, na vitória sobre São Bento (1 a 0). Naquele dia, Matheuzinho não teve boa atuação e foi substituído no seg...