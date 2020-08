Esporte Matheuzinho após goleada para o Inter: "o Atlético-GO de verdade é o do primeiro tempo" Dragão foi goleado pelo colorado gaúcho por 3 a 0 pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (19)

Goleado pelo Internacional na noite de quarta-feira (19), o Atlético-GO sofreu todos os três gols no segundo tempo depois de ter feito uma boa primeira etapa, em que teve chances de marcar e não conseguiu aproveitar. No Beira-Rio, o meia-atacante Matheuzinho, que foi titular pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, disse que "o Atlético de verdade é o do primeiro te...