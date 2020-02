Esporte Matheus Vargas e Júlio César disputam vaga no Atlético-GO Com Jorginho suspenso, o técnico Cristóvão Borges possui duas alternativas para reposição do camisa 10. Com Júlio César, o meia Matheuzinho seria recuado para o meio-campo

O técnico Cristóvão Borges possui duas alternativas para substituir o meia Jorginho, suspenso no Atlético-GO pelo acúmulo de três cartões amarelos. O meia Matheus Vargas e o atacante Júlio César disputam vaga na equipe titular do Dragão para o duelo desta quinta-feira (20), contra o Crac, em jogo atrasado da 5ª rodada do Goianão 2020. Se não poupar atletas no confronto, caso não realize outras mudanças na equipe, o treinador estuda colocar Matheus Vargas...