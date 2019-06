Esporte Matheus Ferraz sofre lesão grave no joelho e passará por cirurgia no Fluminense Exames confirmam ruptura de ligamento cruzado no joelho direito e o jogador terá de passar por cirurgia

O Fluminense teve nesta terça-feira a confirmação de uma péssima notícia para o restante da temporada. O departamento médico do clube anunciou que a lesão do zagueiro Matheus Ferraz é mais grave do que se especulava. O jogador está com uma ruptura de ligamento cruzado no joelho direito e terá que passar por cirurgia nas próximas semanas. A entorse no joelho direit...