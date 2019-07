Esporte Matheus é liberado e Dragão espera por Jorginho

O meia-atacante Matheus pode ser escalado pelo Atlético, no clássico de sábado, contra o Vila Nova, no primeiro jogo dos dois clubes de Goiás na Série B, após pausa na Copa América. Ontem, o departamento jurídico do Atlético obteve “efeito suspensivo” - o atleta foi punido com dois jogos de suspensão, pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Despo...