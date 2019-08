Esporte Mateus Anderson recebe propostas e pode deixar o Vila Nova Atacante revelado nas categorias de base do time colorado é alvo do Botafogo/SP e de um clube europeu

O atacante Mateus Anderson pode estar de saída do Vila Nova. O jogador de 25 anos é alvo do Botafogo/SP, rival do Tigre na Série B, e está na mira de um clube europeu, que não teve nome ou país divulgado. Como disputou seis jogos pelo Vila Nova na Série B (oito na temporada), o atleta ainda pode se transferir para outras equipes da competição. Caso complete sete jogos, ...