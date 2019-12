Esporte Mateus Anderson busca acordo com Vila Nova para deixar o clube Atacante tem contrato até o final de 2020 e confirma proposta da Ponte Preta

O atacante Mateus Anderson negocia com o Vila Nova para rescindir o contrato, que vai até o final de 2020. Neste ano, o jogador foi emprestado ao Cuiabá. “Tenho proposta da Ponte preta, mas quero resolver minha situação com o Vila primeiro. É um clube que sou muito grato. A torcida sempre me aplaudiu e me deu apoio. De hoje (quarta, 11) para amanhã (quinta, 12) mi...