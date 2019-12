Esporte Mateus Anderson é confirmado como reforço da Ponte Preta e deixa Vila Nova Equipe paulista anunciou atacante, na tarde desta quinta-feira (19), no Twitter

A Ponte Preta confirmou a contratação do atacante Mateus Anderson, nesta quinta-feira (19). O jogador tinha contratado com o Vila Nova até fim de 2020, mas havia demonstrado interesse em deixar o clube. No Twitter, a equipe paulista postou: "Laterais Apodi e Guilherme Lazaroni, zagueiro Wellington Carvalho e atacante Mateus Anderson chegam à Ponte Preta em janeiro de 202...