Esporte Matías Viña tem nome publicado no BID e deve estrear contra o Mirassol Além de Viña, o jogo contra o Mirassol também terá a estreia do gramado sintético do estádio palmeirense

Salvo alguma surpresa de última hora, o Palmeiras terá uma estreia no jogo de domingo contra o Mirassol, às 16h, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo uruguaio Matías Viña teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta sexta-feira e só precisa ser inscrito na competição para estar liberado para jogar. ...