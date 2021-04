Esporte Massagista do Itumbiara morre em decorrência da Covid-19 João Batista Ribeiro, popularmente Manduka, completaria 70 anos e estava internado há uma semana

O Itumbiara, por meio de suas redes sociais, informou que o massagista do clube João Batista Ribeiro, popularmente conhecido como Manduka, morreu vítima de complicações da Covid-19, nesta segunda-feira (19). Manduka era conhecido no futebol do interior de São Paulo, onde trabalhou no Guarani. O massagista era funcionário do Itumbiara desde 2018. O massagista ...