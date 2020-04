Esporte Massagista do Flamengo está internado em estado grave com suspeita de coronavírus Mais conhecido como Jorginho, o massagista de 68 anos trabalha no Flamengo desde a década de 1980

Massagista do Flamengo, Jorge Luiz Domingos está internado no CTI de um hospital da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, com suspeita de coronavírus. O estado de saúde dele é considerado grave. Mais conhecido como Jorginho, o massagista de 68 anos trabalha no Flamengo desde a década de 1980. Ele fez parte da delegação do clube na conquista do Mundial Interclubes...