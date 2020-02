Esporte Mascote do Atlético-MG entrega carta de desculpas à jogadora alvo de atitude machista No fim de semana, o Atlético-MG apresentou no Mineirão o time feminino à torcida e a mascote fez a zagueira Vitória Calhau dar uma "voltinha" para poder olhar o corpo da atleta

O Atlético-MG divulgou um vídeo nesta quinta-feira para amenizar a polêmica sobre a atitude machista da mascote do clube no último domingo. Nas imagens, o Galo Doido, um símbolos do time, assina uma carta de desculpas e vai ao treino da equipe feminina para entregar às jogadoras a mensagem e ressaltar que houve um aprendizado, apesar do impacto negativo do e...