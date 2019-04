Esporte Mascote da Copa América será uma capivara e Conmebol faz enquete para eleger nome A Conmebol destacou que se inspirou na fauna sul-americana e que este animal é considerado um dos "mais amigáveis e presentes no continente"

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira (5) que a capivara foi o animal escolhido para ser a mascote da Copa América, que será realizada entre 14 de junho e 7 de julho, no Brasil. E a entidade também revelou que abriu uma enquete para eleger o nome do personagem símbolo da 46ª edição do torneio continental. Em uma votação que ocorrerá por meio dos perfis @copaameric...